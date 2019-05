Erakondade hinnangul on oluline, et presidendi käigul Kagu-Eestisse oleks reaalne mõju

Reformierakondlasest Euroopa parlamendi liige Urmas Paet arvab, et presidendi plaan Kagu-Eestisse kolida on mõistlik ning annab signaali, et kogu Eesti on tervik. "Kohati on lõhed suurte linnade ja hõredalt asustatud piirkondade vahel käristatud liiga suureks. Märgiliselt on oluline näidata, et Eesti on rohkem kui Tallinn või Tartu," sõnas Paet.

Tema hinnangul saab presidendi käigul olla Kagu-Eestile pikaajalisem mõju, kui omavalitsused hakkavad koostöös riigiga tegema senisest rohkem selleks, et arengu- ja võimaluste erinevused suurte keskuste ja kaugete piirkondade vahel poleks nii suured. Seejuures märgib Paet, et oluline on, et teedevõrk ja liiklus toimiksid ning majanduslik seis paraneks.

EKRE ja riigikogu liige Anti Poolamets arvab sarnaselt, et kui presidendi kolimise tulemusel hakkab avalikkus Lõuna-Eesti probleemidele rohkem tähelepanu pöörama, siis on projekt kahtlemata tänuväärne. Ta toob välja, et kasu on sellestki, kui president saab võimaluse viia end rohkem kurssi tavainimeste muredega.