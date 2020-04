Epideemia tõttu EMO-sse üle läinud meditsiiniõde: täna oli minu esimene vahetus. Olen väsinud

„Ma töötasin abiõena ortopeedias, aga siis ütles juhtkond, et meil ei jätku personali teistes osakondades, ja mind viidi minu nõusolekul üle erakorralise meditsiini osakonda. Täna oli minu esimene vahetus kella 8-st kuni 20-ni õhtul. Olen väsinud,“ rääkis Alissa oma kogemusest.

Alissa töötas intensiivravis, kus on ebastabiilsed patsiendid. „Inimesed lahtiste luumurdude, vigastuste, peatraumadega, need, kellel on antud hetkel ebastabiilne seisund,“ tõi Alissa näiteks, kellega ta esimesel päeval Ida-Tallinna Keskhaiglas töötas. Eraldi isolatsioonis olid ka koroonaviirusega nakatunud.

„Minu jaoks oli palju uut, teised arstid aitasid, ei karjunud, andsid nõu. Mulle väga meeldis, võib-olla jäängi siia töötama. Äge õhkkond, head kolleegid. Ma proovisin kõike ise teha – panna kanüüle, otsida veeni, segada preparaate,“ meenutas Alissa. Ta lisas, et sel kuul tuleb tal kümme vahetust, aga kui eriolukord kestab, tuleb EMO-sse pidama jääda.

Alissa alustas abiõena ortopeediaosakonnas. Seejärel läbis praktika kiirabis. „Praktika raames pidin ma külastama koole ja rääkima kiirabist. Aga et õppeasutused suleti ja minu grupikaaslane töötas kiirabis ja neil ei jätkunud töökäsi, suunati mind koroonaviiruse teste tegema. Me olime valves Eesti põhja- ja idaosas. Perearstid määrasid testi, meie sõitsime kohale ja võtsime analüüsid. See tähendab, et sõitsime Kohtla-Järvele, Narva ja tegime ühe korraga mitmeid teste. Pärast naasime Tallinna. Päevaga sõitsime läbi umbes 700 kilomeetrit,“ rääkis Alissa.

Ida-Virumaal reageeritakse Alissa sõnul ebatavaliselt.

„Jah, Narvas ja Kohtla-Järvel reageeritakse ebatavaliselt. Mõni teeb pilti või video. Mõni kartis, et neil võib trepikojas kellelgi koroonaviirus olla. Me läheme korteri juurde, aga sisse ei lähe. Teeme testi ukselävel. Ma pean pääsema pika vatipulgaga läbi ninasõõrme ninaneeluni. See on ebameeldiv ja valus. Eriti nende jaoks, kellel on nohu või põletik. Pulk katseklaasi ja pakendisse, pitseerime kinni ja viime Tallinna. Me käisime ka Alutaguse hooldekodus. (Seal on vähemalt 15 nakatunut, 90-aastane mees suri – toim).