EOK liikumisharrastuse juht ja koolidirektor spordipäeva tulemuste avaldamises probleemi ei näe

"Õpilased näevad spordipäeval kohapeal, kes esimesena ja kes viimasena finišisse jõuab nii et nad teavad üksteise tulemust nii või naa," ütles EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi. "Olen suhelnud paljude kehalise kasvatuse õpetajatega üle Eesti ja kordagi pole see jutuks tulnud. Mina siin probleemi ei näe, pigem tundub see ülepaisutatud," lisas Lusmägi.

Ta sõnas, et kaotused ja kehvad sooritused aitavad õpilasi eluks ette valmistada, kus tuleb samuti ette nii võite kui ka läbikukkumisi. "See on elu loomulik osa ja me ei peaks kaotamisse nii negatiivselt või varjavalt suhtuma."

Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg tõi samuti välja, et õpilased näevad nii spordipäeval kui ka ainetundides üksteise sooritust niikuinii.

"Kooli spordipäev ei ole aga selline ettevõtmine, mille tulemusi peaks näiteks koolis stendil või Facebookis presenteerima," nentis ta. "Matemaatika kontrolltöö hindeid ei panda ju samuti niimoodi üles. Minu jaoks on need samaväärsed."

Miina Härma gümnaasiumis on kevadel orienteerumispäev, mille tulemused on nähtavad vaid kehalise kasvatuse õpetajatele. "Lapsed ise tahavad alati teada, mis nende ja teiste aeg oli. See on sportlik hasart ja kui me keelaks igasuguse tulemuste avaldamise, siis ei tohiks üldse võistlusi korraldada," ütles Tannberg.