ENPA Riigikogu delegatsioon: toetame uute läbipaistvate valimiste korraldamist Valgevenes

"Kujunenud olukorras peaks Aljaksandr Lukašenka tegema kõik, et lõpetada vägivald poliitvangide suhtes ning ta võiks tagasi astuda. On võimatu ette kujutada, kuidas ta saab jätkata pärast seda kui nii Valgevene eliit kui ka tööinimesed on oma tahet näidanud,“ ütles delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski. Jufereva-Skuratovski lisas, et Eesti delegatsioon toetab uute läbipaistvate valimiste korraldamist.

Avalduses seisab, et Valgevene presidendivalimistel toimunud hääletamine ja häälte lugemine ei vasta rahvusvahelistele valimisstandarditele ega kajasta Valgevene rahva vaba tahet.

Avaldusega mõistetakse hukka vägivalla kasutamine rahumeelsetel kokkutulekutel osalejate vastu ja kutsutakse Valgevene võime üles vabastama viivitamatult kõik ebaseaduslikult kinnipeetud inimesed. ENPA delegaadid julgustavad osapooli rahumeelset dialoogi alustama ning kinnitavad valmisolekut pakkuda läbirääkimisteks platvormi. Avalduses hoiatatakse Venemaa Föderatsiooni Valgevene siseasjadesse sekkumise eest.

Avaldusega ühinesid Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Raimond Kaljulaid, Eerik-Niiles Kross, Urmas Reitelmann, Raivo Tamm ja Vilja Toomast.