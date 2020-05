Enne saab Lätti kui Soome

Pühapäeval peeti Iklas kinni kolm inimest, kes käisid Lätis alkoholi ostmas ja kes ületasid piiri selleks mitte ettenähtud kohas, et vältida 14-päevast karantiini. Veel mõne aasta eest oli Läti viinapoes käimine rahvussport, nüüd aga ähvardab selle eest neid kolme kriminaalkaristus. Siiski on lootust, et Läti piir ei jää enam kauaks kinni.