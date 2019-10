Enn Eesmaa võttis enne väliskomisjoni istungit vastu Reitelmanni-vastase pöördumise

Täna toimunud kohtumisel anti Eesmaale ja komisoni liikmele Raimond Kaljulaidile üle pöördumine ning väljendati nördimust kavatsuse üle määrata Reitelmann ENPA Eesti delegatsiooni liikmeks.

Jah vabadusele, ei valedele pöördumine:

"Palume tungivalt vältida selliste poliitikute kaasamist ENPA Eesti delegatsiooni, kelle väljaütlemised ja käitumine õhutavad vaenu Eestis elavate kogukondade vahel ja õõnestavad Eesti positsiooni rahvusvaheliste partnerite silmis usaldusväärse ja solidaarse liikmesriigina. Vaenuõhutaja premeerimine olulise esindusrolliga legitimeerib sellist käitumist ühiskonnas ja võimendab ning võimaldab vihakõne ja vaenutegude levikut. Samal ajal pisendab see Eesti seisukohtade kaalu organisatsioonis, mille peamine roll on seista inimõiguste kaitse eest, sest ei saa pidada usaldusväärseks poliitiku sõnu, kes on ähvardanud ja mõnitanud vähemusi."

Liikumise esindajad tunnustavad väliskomisjoni esimehe valmisolekut lühikese etteteatamisajaga kohtumine võimaldada ning omapoolseid selgitusi jagada.

Kohtumisel osalesid "Jah vabadusele, ei valedele" poolt Maia-Liisa Anton, Maris Hellrand ja Joonas Kiik.