Enn Eesmaa taunib kahe Helme sõnavõttu: sedavõrd tugevate süüdistuste esitamine tõenduseta ei ole sobilik

Siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme ning eurosaadik Jaak Madison rääkisid täna TRE raadios, et USA valimistulemused on võltsitud ning Joe Bideni presidendiks saamine oleks Ameerika allakäigu algus.

“Kahtlemata on see [sõnavõtt - toim] tugevasti taunitav,” ütles Eesmaa. “See on asi, mis kõigepealt puudutab ainult Ameerika rahvast, kes on omale uue presidendi valinud.”

“Teistel riikidel on loomulikult sõnaõigus ka selles suhtes oma arvamust avaldada, kuid esitada sedavõrd tugevaid süüdistusi ilma konkreetse tõestusmaterjalita ei ole sobilik ühegi riigi juhtivpoliitikutele,” lisas Eesmaa.

Eesmaa tuletas meelde, et võitnud Joe Biden on saanud Eesti Maarjamaa Risti teenetemärgi, kuna endine asepresident oli aktiivne Eesti toetaja, kui riik NATO-ga ühineda soovis.

Eesmaa avaldas ka nördimust selle üle, et nüüd hakatakse arutama, mida kaks EKRE ministrit Ameerika ühendriikide presidendivalimiste kohta arvavad, selmet analüüsida, mis on Eesti võimalused ühendriikide uue riigipea puhul. Väliskomisjoni esimees tõdes, et kuivõrd USA saatkonna töötajad jälgivad Eesti meediat, on need lausungid lähemal ajal ka Washingtonis teada.

“Juhul, kui see jõuab konkreetselt Joe Bidenini, toob see kahtlemata kaasa solvumise, selles võib olla kindel,” nentis Eesmaa.