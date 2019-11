Enn Eesmaa kritiseerib Mart Helmet: üllatav, et Eestis keegi NATO kriisist räägib

Plaan B jutu võttis täna üles Mart Helme. Eesmaa ütleb, et NATO kriisist rääkijaid on täna väga vähe. "Üllatav, et mõni neist on isegi Eestis. Peaks ju teada olema, et just see kaitseorganisatsioon tagab suuresti meie riigi julgeolekut."

Eesmaa toonitab, et rõhuv enamus poliitikuid, rahvaid ja riike rõhutab praegu ühtsust ja otsustavat tegutsemist NATO arendamiseks ja täiustamiseks. "Ootame palju peagi Londonis toimuvalt tippjuhtide kohtumiselt. B-plaani asemel püüaks hoopis teha kõik selleks, et B-plaani väljatöötamist poleks kunagi vaja alustada."

Eesmaa lisab, et on Eesti seisukohast just nii aru saanud ja seda toetanud. "Nii kirjutasin ka tänase koalitsioonilepingu välis- ja julgeolekupeatüki algteksti, mis üksmeelselt lõppteksti aluseks kinnitati ning võeti."