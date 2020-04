Enn Eesmaa kirjutas president Ilvesele avaliku kirja: nii talitades võid oma rahvale võõraks jääda

Keskerakondlane Enn Eesmaa võttis presidendi mõtteavaldusi lugedes vaevaks neile ka vastata, saates Toomas Hendrik Ilvesele erakonna pressiteenistuse kaudu avaliku kirja, mille Delfi soonkohal täies mahus avaldab.

Kiri president Ilvesele

Auväärt president! Oleme mitu aega koos töötanud Riigikogus ja väliskomisjonis. Sinu reljeefne arvamusavaldus tänase valitsuse aadressil oli üllatav nii vormis kui sisus. Oled ju isegi töötanud valitsuse ministrina ning tead, kui suurte pingete vallas peavad ministrid oma kohustusi täitma. Ükskõik millise koalitsiooni korral, ükskõik mis ajal. Praegune olukord on aga Eestis ja kogu maailmas totaalselt erinev. Isegi kõrvalseisjad tunnistavad ning ka tunnustavad seda päevast päeva ja nädalast nädalasse jätkuvat ülimat jõupingutust, mida pole isegi millegagi võrrelda. Inimese haigestuvad, võitlevad oma elu eest, paljud lahkuvad meist igaveseks. Vaatamata arstide ja haiglate jõupingutustele. Raske on kõigil ja kõikjal, ettekujutamatult raske ja kurnav on see ka rahvaste liidritele. Nemad peavad ükskõik mis olukorras leidma lahendusi, nii kodu- kui välismaiseid. Nemad peavad lõppkokkuvõttes ja iga hetk eraldi vastutama kõige ja kõigi eest.

Eestlastel on üks iidne ja elutark mõttetarkus: "Kus viga näed laita, seal tule ja aita." Rahva liidritel peaks see olema mõistetav kohus ja südamesund. Seepärast ütlen - tule nõu ja jõuga appi, president Ilves! Vähemalt nõugagi, oled ju tark ja elukogenud mees. Ära jää kõrvaltvaatajaks, nii võid oma rahvale võõraks jääda.

Sulle ja su perele tervist soovides,

Enn Eesmaa

Riigikogu väliskomisjoni esimees