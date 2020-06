Enn Eesmaa: Aivar Mäe on inimene, kes käitub natuke teistmoodi kui keskpärane Eesti mees

Töökohakärbetega seotud asjaolud tõi Delfiga suheldes esile ka Enn Eesmaa.

"On keerulised ajad, koondamine, kuigi Aivar Mäe jutt oli selline, et loomingulisest kollektiivist ei plaaninud ta koondamist teha, pigem näiteks toitlustusest," märkis nõukogu liige. "Juhul, kui kõne all oleks need inimesed, siis nende rahulolematus oleks hoopis midagi muud, kui nende oma, keda pole koondatud."

Kui lugeda kirjeldatud ahistamisjuhtumeid, tunduvad need tulevat loomingulisest ja ametkondlikust kollektiivist - oma kogemusi on jagatud nii tantsutrupist kui ka administratiivse poole pealt.

Oodatakse reedet

Neljapäeval ei soostutud Rahvusooperi nõukogu liikmete ridadest teemat enne reedest koosolekut sügavamalt puudutama. Kommentaare tuli vaid mõnelt üksikult liikmelt.

Enn Eesmaa sõnas Delfile, et ta pole varasemalt ahistamisega seotud süüdistusi Mäe suunas kuulnud. Kindlat seisukohta tal antud teema suhtes enne reedest nõukogu koosolekut ei olnud - adekvaatse hinnangu andmiseks tuleb tema sõnul nõukogul asja lähemalt vaagida.

"Kõigepealt tuleb aru saada, mis on toimunud. Süüdistus on tõsine, seda tuleb tõestada," märkis Eesmaa. "Kedagi ei saa enne süüdi mõista."

Lisaks sõnas rahvusooperi nõukogu liige, et tema silme läbi olevatki Aivar Mäe väheke teistlaadi isiksus.

"Aivar Mäe on selline inimene, kes käitub natuke teistmoodi kui keskpärane Eesti mees, ta on oma sõnakasutusega temperamentne," teadis Eesmaa öelda, kuigi nentis, et vanusevahe tõttu on neil üsnagi vähe kokkupuuteid. "Nõukogu koosolekutel on ta tõeline teatrijuht ja liider, kes teab oma teatrist praktiliselt kõike. Ma pole märganud, et keegi oleks saanud verbaalselt solvatud. Milline on vaatepilt aga siis, kui on oldud omavahel, saan teada alles reedel."