Enim lahknevad sõprade Keskerakonna ja EKRE kujutlused Euroopa tulevikust

Aga manifestidest-programmidest, mille erakonnad EL-i tuleviku mõjutamiseks enne europarlamendi valimisi üllitasid, selgub, et Eestis leivad ühte kappi pannud keskerakondlased ja ekrelased on just need kaks leeri, kelle vahel haigutab kõige suurem lõhe Euroopa asjade nägemises. See ennustab huvitavaid hundirattaid nii valimiskampaanias kui ka võimuliidu parteide vahel Euroopa küsimustes otsustele jõudmises.