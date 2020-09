Enese teadmata koroonaviiruse kandja käis teatris, lähikontaktsed on teada

Etenduse päeval külastajal haigussümptomeid veel ei olnud, hiljem informeeriti teda kokkupuutest nakatunuga ning talle tehtud COVID-19 test osutus positiivseks, andis Endla teater teada.

Terviseamet on ühendust võtnud kõigi positiivse testi andnud inimese läheduses istunud külastajatega. "Ülejäänud külastajad muretsema ei pea, aga jälgige sellegipoolest oma tervist ja kahtluse korral võtke perearstiga ühendust," teatas teater.

Saale puhastatakse igal võimalusel

Teater tänab kõiki, kes sisestasid piletiostul enda kontaktid ja muutsid seeläbi terviseameti töö lihtsamaks! "Tahame ka üle rõhutada, et Endla Teater kasutab ennetavaid meetmeid juba hooaja algusest. Puhastasime ja desinfitseerisime publikualasid enne etendust, pärast vaheaega ja etendust – tegime seda enne ja jätkame seda ka edaspidi."

Et tagada võimalikult kontaktivaba, minimaalsete järjekordade ning ohutu distantsiga teatrikülastus, toimub piletite kontrollimine ja temperatuuri mõõtmine fuajeesse sisenemisel.

Teatrimaja on avatud 1 tund enne etendust. Publikuteenindajad mõõdavad kontaktivaba termomeetriga etendusele saabuvate külastajate kehatemperatuuri. Palavikunähtudega külastajaid etendusele ei lubata ja nende piletid vahetatakse ümber.

Etendusele ei ole lubatud need, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused) või kes peavad olema eneseisolatsioonis pärast välisriigist saabumist. Võtke palun sellisel juhul kassaga ühendust ning saate pileti ümber vahetada.

"Anname endast parima, et hoida teatris võimalikult ohutut keskkonda – kasutame ennetavaid meetmeid ja kui tekib olukord, mida ei saa ennetada, teeme terviseametiga tihedat koostööd ning tegutseme nende juhtnööride järgi," teatas Endla.

