Endised siseministrid Mart ja Martin Helmele: on raske uskuda, et valijad andsid teile mandaadi õhutamaks inimesi korrarikkumistele

Avaldame siseministrite pöördumise täismahus:

"Head Mart ja Martin Helme, head Eesti inimesed

Hoolimata erinevatest maailmavaadetest ja poliitilistest valikutest ei saa me siseministritena heaks kiita ühtegi üleskutset, mis on mõistetav massirahutuste õhutamise või õigustamisena. Sõnal on poliitikas tugev jõud. Iga sõna peab tõsiselt kaaluma ja mõistma oma vastutuse suurust.

On raske uskuda, et teie valijad andsid teile mandaadi õhutamaks inimesi korrarikkumistele. Iga poliitik peab teadma, et tema positsioon eeldab küpsust tegudes ja sõnades, mitte hirmutamist ja vägivalla õhutamist, seda kasvõi kaudselt.

Ähvardused tiku viskamisest püssirohutünni ja ühiskondliku plahvatuse tekitamisest, kui praegused konsultatsioonid peaksid nurjuma, ei kuulu Eesti väärtusruumi. Üksteise vastu üles kutsumine on Eesti riiklike ja rahvuslike huvide vastane. See lõhestab, mitte ei liida ühiskonda. Lähiminevikust mäletame veel liiga selgelt, milleni see võib viia, nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Eesti on meile kõigile armas ja kellelgi pole õigust ei sõnas, kirjas ega teos õõnestada rahvuslikku suveräänsust, stabiilsust ja korda, mille oleme ühiselt viimase 30 aasta jooksul ehitanud. Läheme siit kõik koos edasi põhjamaa rahvale omases rahulikus õhkkonnas."