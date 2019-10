Endise riigiprokuröri Evestuse peale esitati kuriteoteade

Kunmani - kelle vend Vello Kunman on selles kaasuses süüalune - hinnangul pressis Evestus Edgar Savisaare kohtuasjas kunagiselt poliitikult ja Keskerakonna juhtivalt liikmelt Priit Kutserilt välja valetunnistusi.

Evestus ütles täna Delfile, et väitel, nagu oleks ta koos Oleviga suunanud Kutserit valeütlusi andma, pole alust.

"Kogu loo usaldusväärsust kahandab see, et sellest alles aastaid hiljem kõneldakse ning ei ole vastava avaldusega koheselt politsei, prokuratuuri või kohtu poole pöördutud. Arvestades, et kohtumine toimus kaitsja juuresolekul," sõnas Evestus.

Kuulujutud selle kohta, et säärane väljapressimine olevat aset leidnud, on ringelnud juba mõnda aega.

"Jaa, ma olen kuulnud neist lindistustest," ütles Evestus eelmise aasta lõpus ERR-ile. "Mis ma öelda oskan? Me ei saa kunagi välistada, et vastaspool võib lindistada vestlust prokuröriga, aga mingeid salavestlusi ei ole ma kellegagi pidanud. Priit Kutseri ja tema kaitsjaga, juures oli ka Savisaare protsessi abiprokurör Triinu Olev, oleme arutanud tingimusi, millistel alustel lõpetada Kutseri suhtes kriminaalasi ja milliseid ütlusi prokuratuur temalt ootab. Prokuratuur ootas temalt süüdistusega kooskõlas olevaid ütlusi, ka Edgar Savisaare rolli väljatoomist."

"Prokuratuur ei ole palunud, mina prokurörina ei ole palunud tal tulla kohtusse, mõelda midagi välja, valetada, täita lüngad – kui ta ei tea – tühipaljaste õhust võetud faktidega. Seda ei ole seal olnud. Kuna mina ei ole palunud inimesel valetada ega hakata kohtu ees esinema väidetega, mis kunagi ei ole elus toimunud, ei ole minul ka midagi karta ega kahetseda selle kohtumise pärast."