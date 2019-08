Endine teadusraha järelvalvega tegelenud töötaja: teadusrahaga skeemitamine on nagu maksudega petmine

Greete Palgi RUS 30

Eurod Foto: Madis Veltman

Neljapäeval selgus, et Tallinna tehnikaülikool on Euroopa komisjonist saadud raha kasutanud hoopis teiste töötajate palkade maksmisel, kes pole projektiga seotud. Rektor Jaak Aaviksoo teadis pettusest juba viis kuud, kuid ei uurinud, kes töötas fiktiivselt komisjoni raha eest. Endine teadus- ja projektiraha järelevalvega tegelenud töötaja nentis, et üldiselt pistetakse sääraste probleemide korral pea liiva alla. Ta palus anonüümsust võimaliku tagakiusamise tõttu.