Endine teadusraha järelvalvega tegelenud töötaja: teadusrahaga skeemitamine on nagu maksudega optimeerimine

Tuleb arvestada, et igal rahastajal on kindlad reeglid. Kuna tegemist oli struktuurifondi rahaga, siis kajastuvad nõuded konkreetse meetme määruses ning need kehtivad ühtviisi nii ülikoolidele kui teistele taotlejatele. Tööajatabelid ongi selleks, et veenduda töötajate tegutsemises projekti kallal ja eristada panust sellest, mida tehakse põhitööks või teises projektis. Kui projektiga töötab aga näiteks täiskohaga projektijuht, siis pole üldiselt tööajatabelitega sarnaseid riske - ta panustabki kogu oma tööaja just sellesse projekti. Teaduses aga on projekte juhtimas tihti ka teadusmeeskonna liikmed ise ning täita tuleb ka administratiivne roll, jälgida eri projektide nõudeid ning tagada selgus ja vajalikud aruanded.

Aaviksoo nimetas seda halliks tsooniks, viidates keerukusele teadlaste tööaega mõõta, päris õige rõhuasetus see selles loos kirjeldatu põhjal pole. Antud juhul lekitaja ütles, et neid töötajaid polnud üldse projekti juures, seega ei peaks ka midagi mõõtma, tööajatabelis kajastuma või üldse töötasu saama.

Praktilises elus võib projektipõhises töös kergelt tekkida olukord, et kuniks sissetulevad rahavood tagavad eksistentsi ja võimaldavad töötasu maksta, ei tehta vahet, kust projektist raha tuli. Lükatakse raha ühte katlasse ja jagatakse laiali, et kedagi ei peaks lahti laskma, kui mõni suur projekt lõppeb ja rahastus kokku kuivab. Mõneti on see teaduse alarahastamise probleem, mis võiks olla justkui inimlikult mõistetav, aga see ei õigusta rahastaja petmist.

Ühesõnaga on säärane skeemitamine levinud?

Ma arvan, et see on levinud. Nagu maksudega optimeerimine, kuid kuskilt maalt pole see enam seaduslik. Mingi piirini on kombineerimine legaalne, aga kui väidetakse rahakasutuse ja kulude kohta midagi muud, kui on tegelikkuses toimunud või kokku lepitud… See on selge pettus ja korruptsioon. Ma arvan, et ülikooli ringkaitse… See ei üllatanud mind. See oleks võinud igas teises Eesti ülikoolis ka välja tulla ning tuleb arvestada, et ükski organisatsioon ega ülikool ei saagi lõpuni pettuseid välistada. Need riskid puudutavad ju inimeste eetikat ja väärtushinnanguid, ja neid ei saa jõuga muuta. Jah, pisut on kõrgkoolides sundolukord raha osas, aga pole õige, et teadlased pannakse eetiliselt surve alla - lepi ja pigista silmad kinni või lahku.

Teadlastega suheldes olen ka ise näinud survet ja hirmu rahaga lubamatult skeemitada. Kardetakse, et probleem tuleb välja ja tegelikult tahet ülikooli juhtkonna poolt, et räägime mustvalgelt asja välja… Pigem salatakse maha.

Kuigi teised ülikoolid taunisid TTÜ petuskeemi, siis piiripealsel alal on koolid sunnitud optimeerima projektirahaga. Neid asju märkabki pigem seal lähedal töötades - samas laboris või instituudis. Kõrvalistel inimestel või ka administratsioonil on aruannetest või andmetest keeruline aimata pettust, kui see on väliselt korrektselt tehtud. Kui keegi seda märkab, peab tal olema võimalik sellest teada anda, sest just eetilise tunnetusega inimene jääb muidu tundma, et see on ebaõiglane või ei jää tal muud üle, kui teemaga väljapoole pöörduda. Ülikoolides ei teadvustata, kui oluline on probleemidega kohe tegeleda. Ülikoolidele on soovitatud, et peaks tegema selged juhised mistahes väärkäitumisest teavitamiseks (sh akadeemiline petturlus), kuhu peaksid kahtluse korral inimesed pöörduma.

Kas ülikooli juhtkond võib survestada vassima rahastuse osas?

Retoorikas seda ei väideta. Siiski arvan, et rektor on mõjutatud teadlaste heaolust. Muidu ei valita teda ju tagasi. Ma arvan, et koolides ei teadvustata kui lubamatu säärane petturlus on. Just need noored inimesed, doktorandid, kes peaks olema teaduse tulevik, vaatavad, et pettus pole õige. Nad otsivad, kellele rääkida. Räägivad ühele, teisele, kolmandale… Hea on, kui noor üldse taipab otse siseaudiitorite poole pöörduda. Koolijuht ei taha ju mainekahju, pigistab silma kinni ja hoidub ka hukkamõistust eriti siis, kui tegemist on ülikoolile väärtusliku ja maineka teadlasega.

Kas probleem on vaid Eestis või ka mujal?

Olen suhelnud teiste ülikoolidega ja teadusasutustega Euroopas ja näib, et probleemid on selles osas ühised. Ühel korral oli kohtumisel ka väga maineka teaduskeskuse rahastaja, kes tõi selgelt protsentides välja, mis seis on petturlusega teadusprojektides. Eesti ei erine teistest Euroopa riikidest. Küll aga ei saa petturlust õigustada, mistahes kujul see esineb - teadusandmete võltsimisel, plagieerimisel või rahastajale valeandmete esitamisega. Ometi on Aaviksoo esimese reageeringuna üritanud just õigustada, mitte taunida, toetudes pealegi omakorda valeväidetele.

Kõrgkool on läbilõige ühiskonnast, seega pettureid esineb ka seal. Küll aga saab teadust teha ka petmata.

Kas on ikka võimalik teadlasena töötada petmiseta?