Endine riigikogulane Monika Haukanõmm liitus Keskerakonnaga

"Olles aktiivselt tegev tervishoiuvaldkonnas tunnetan vajadust panustada sotsiaalhoolekandesse ja tervishoidu, sest valdkond vajab mõningaid muutusi ning nende elluviimiseks peab ise aktiivselt kaasa lööma," ütleb Haukanõmm, kes hetkel on Tallinna Perearstikeskuse juhatuse esimees. "Eestis on vaja julgeid otsuseid, et hooldekoduteenus oleks inimlikult soe ja hooliv, samas kaasaegne ja inimestele taskukohase hinnaga, mis aitab inimestel väärikalt vananeda. Samuti olen valmis pingutama, et omastehooldus oleks laiapõhjalisem ning tugisüsteem puuetega inimestele tõhusam."

Haukanõmm lisab, et Eestil tuleks võtta eeskuju heaoluriikidest, kus sotsiaalkulude osakaal avaliku sektori eelarvest on märksa kõrgem. "Sel viisil saame senisest rohkem panustada tervist ja toimetulekut toetavatele tegevusele. Elame järjest kauem, aga haigemana ehk tervena elatud aastad lühenevad. Pean oluliseks, et kvaliteetne tervishoiuteenus oleks kättesaadav üle Eesti. Selleks on aga vaja tugevdada perearstisüsteemi."

Haukanõmm oli aastaid Vabaerakonna liige, ent 2018. aasta novembris lahkus sealt. 2019. aasta riigikogu valimistel ning sama aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris ta hoopis sotside ridades.