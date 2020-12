Endine riigikogu esimees: Põlluaasa arusaam on tragikoomiline, see pole demokraatia

Riigikogu esimees Henn Põlluaas andis täna teada, et blokeeris Reformierakonna juhi Kaja Kallase soovi kasvatada põhiseaduskomisjonis „oravate“ arvu ühe võrra, mis oleks tekitanud seal patiseisu koalitsiooni ja opositsiooni saadikute võrdse arvu näol.

Riigikogus on seni lähtutud raudkindlalt põhimõttest, et fraktsioonid otsustavad, kuidas nad jaotavad oma esinduse komisjonides ja kelle täpselt mingisse rühma määrab. Juhatus pole kunagi varem üritanud neid otsuseid mõjutada, kuni tänase Henn Põlluaasa käiguni. Seejuures on veel omapärane, et riigikogu aseesimehed, Isamaa liider Helir-Valdor Seeder ja reformierakondlane Siim Kallas toetasid Kaja Kallase taotlust ilma pikemalt mõtlemata.

Endine riigikogu esimees Eiki Nestor kritiseeris oma järeltulijast Põlluaasa tegevust. „See on mingi tragikoomiline arusaam fraktsioonide proportsionaalsest esindatusest komisjonides,“ ütles Nestor Delfile. „Viimast ei saa mitte kuidagi hinnata ühe ja ainsa komisjoni põhjal, vaid vaadata tuleb kõiki kümmet alalist komisjoni koos,“ seletas ta.

Endine riigikogu esimees tõi välja, et Põlluaasal puudus igasugune põhjus Kaja Kallase kallal blokeeringuga sahmida, sest koalitsiooni poolt oleks saanud valitsusliidu parteide ülekaalu põhiseaduskomisjonis kiirete sammudega taastada.

„Näiteks Keskerakonna fraktsioonil on 25 kohta Riigikogus. Nad jaotuvad kümne komisjoni vahel nii, et viies komisjonis on neil kolm kohta ja viies komisjonis kaks kohta. Millisesse nad soovivad kaks ja millisesse kolm, otsustavad nad ise,“ rääkis Nestor.

„Tänases seisus on nii Keskerakonna fraktsioonil kui ka Isamaa fraktsioonil õigus saata põhiseaduskomisjoni üks liige lisaks. Proportsionaalsust kõigis kümnes komisjonis tervikuna seejuures ei rikuta,“ osutas ta lihtsale ja korrektsele lahendusele.

„Seaduses olevad reeglid on ja peavad olema jäävad suurused ja ei saa sõltuda sellest, kas valitsusliitu toetab 56 saadikut või näiteks 51 saadikut. Põlluaasa tõlgenduses jõuame olukorrani, kus osad saadikud komisjoni ei saakski kuuluda ja nad ei saaks Riigikogu liikme kohustusi täita. See ei ole demokraatia,“ resümeeris Nestor kriitiliselt.