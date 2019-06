Ta märkis, et kui plagiaadikahtlustus peaks tõeks osutama, on olukord täbar. “Aga rõhutan, et praegu on tegemist veel kahtlustusega,” ütles Aeg.

Siiski oli Aeg nõus kommenteerima, mida ta arvaks sarnasest olukorras, kus inimene on plagiaadikahtluses ka süüdi mõistetud. “Kui inimene kirjutab lõputööd, töötades samal ajal väga suure eetilise vastutusega ametikohal ning otsustab petturlusega tegeleda, pole see mõistetav,” lisas ta.

“Ma mõistan pigem seda, kui koolipoiss tunnis spikerdab, see on andestatav, aga täiskasvanul peavad olema endale kõrgemad eetilised normid.”