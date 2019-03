Endine Narva abilinnapea: enamik otsuseid Narvas tegi Aleksei Voronov, aga on ilmne, et selline linnajuhtimine elab oma viimaseid päevi

"Võimul olevad inimesed on pikka aega linna juhtinud. Teades neid mehhanisme, mind ei üllata, et Narva ametnikele on uus kahtlustus esitatud," rääkis Volkov venekeelsele Delfile.

Volkovi sõnul langetas Narvas otsuseid peamiselt üks inimene - linnavolikogu liige Aleksei Voronov, kellel on piirilinnas suur mõjuvõim.

Volkovi hinnangul on kogu probleem linna juhtimise stiilis. "Suletud ring inimesi langetab otsuseid väliseid huvisid silmas pidades. Selle struktuuri tipus on Aleksei Voronov. Aga need, paistab, on tema viimased päevad. On ilmne, et Narva linna valitsemise struktuur on iganenud. See on end ära kurnanud ja hingitseb viimaseid päevi," on Volkov kindel.

Keskkriminaalpolitsei andis hommikul teada, et täna teostatakse kriminaalmenetluse raames kohtu loal mitmeid uurimistoiminguid seoses Narva linna ametiisikute korruptsioonikahtlusega.

Ametiisikuid kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, lisaks esitatakse kuuele inimesele kahtlustused vastavalt nende rollidele riigihanke teostamise nõuete rikkumise, altkäemaksu andmise, selle vahendamise ja dokumentide võltsimise ning võltsitud dokumentide kasutamise osas.

Kahtlustavate seas on ka linnavolikogu liige Aleksei Voronov, kes sai riigihanke nõuete rikkumise eest altkäemaksu 60 000 eurot.