Endine kaitseminister Margus Tsahkna: ei saa välistada, et Helme on mõjuagent

Tsahkna tuletas meelde peaministri kohusetäitja siseminister Mart Helme poolt tänavu 9. mail valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil öeldut: “Me muide seostame Krimmi annekteerimist ja seda, mis toimub Ida-Ukrainas, seda, mis on toimunud Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ka Eesti territooriumiga, mis on jätkuvalt – 5,2 protsenti Tartu rahu järgsest territooriumist – aga Venemaa kontrolli all. Kui me muretseme Krimmi pärast, siis muretseme ka selle pärast, et 5,2 protsenti Eesti territooriumist on endiselt Venemaa Föderatsiooni kontrolli all ja Venemaa Föderatsioon ei taha seda meile tagastada, ei taha meile maksta selle eest kompensatsioone, ei taha isegi sel teemal läbirääkimisi pidada.”

“Sarnast seisukohta väljendas sama päeva Maalehes ka Eestit rahvusvahelistes suhetes esindav riigikogu esimees Henn Põlluaas,” ütles Tsahkna. “Sisuliselt väljendas peaministri kohusetäitja siseminister Mart Helme seisukohta, mille järgi Eestil on territoriaalsed nõudmised Venemaa suhtes ning asetas Eesti Venemaaga külmutatud konflikti ning territoriaalsete vaidlustega riikide sekka. Nüüd on lisandunud Mart Helme seisukoht Iltalehtis, kus ta väitis valetades, et Eesti valitsus otsib koos naaberriikidega NATOle alternatiivi. Tegu on selgelt Eesti senise välis- ja julgeolekupoliitilise suuna muutusega, mis ei ole kooskõlas seni meie julgeolekut tagavate liitlastele, eelkõige NATO sõjalisele organisatsioonile antud sõnumitega,” ütles Tsahkna.