Endine kaitseminister Hain Rebas Rootsi peaministri mõrvast: kes teadis, et Olof Palme oli tol õhtul ilma ihukaitsjateta?

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Olof Palme Foto: PAOLO RODRIGUEZ / SCANPIX, SCANPIX SWEDEN

Eile teatas Rootsi prokuratuur, et kunagise peaministri Olof Palme mõrva ametlik lõpplahendus on peagi käes ja kahtlusalune on nüüdseks surnud isik. Rootsis elava Hain Rebase sõnul on avaldus sama segane nagu aastakümneid kestnud juurdluski.