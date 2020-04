End taas koolilainele sättinud õppureid tabas halb üllatus: eKool tõrkus töötamast

Asutuse juht Tanel Keres selgitas, et hommikul kella 10 paiku lakkas üks teenus andmekeskuses töötamast ja õnnetu juhuse läbi ei rakendunud ka automaatne üleminek uuele teenusele. "Seetõttu oli eKooli kasutamine osadele kasutajatele aeglane. Umbes kella 11-ks oli olukord taastatud."

Kahjuks käivad aga probleemid mitmekaupa - andmekeskuse katkestuse tõttu oli häiritud 13.11-13.30 eKooli sisselogimine. "Kes aga eKooli sisse logitud, said oma tööd jätkata. Kurb, et selline juhus just esimesel koolipäeval peale vaheaega juhtus."

Ta märkis, et probleemid on sarnased distantsõppe esimese päeva hommikul juhtunuga vaid selles osas, et siis alustas suur hulk õpetajaid-õpilasi-lapsevanemaid uutmoodi õppimist/õpetamist ja eKooli koormus tõusis kolmekordseks tavaliste esmaspäevadega võrreldes. "Täna alustasid õpetajad ja õpilased uut õppeperioodi ja samaaegseid kasutajaid oli mõnevõrra rohkem kui eelnevatel distantsõppe esmaspäevadel. eKooli ajutine aeglus ei olnud aga tingitud mitte sellest, vaid tehnilisest rikkest, mis sattus halvale ajale. Oleme vahepeal lisanud olulisel määral serverite võimsust. Vabandame kõigi ees, kelle tegevused olid häiritud."