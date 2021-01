Enamikes Eesti maakondades taastub järgmisest nädalast kontaktõpe

Valitsuse otsused puudutavad kõiki Eesti maakondi, välja arvatud Harjumaad ja Ida-Virumaad. Korraldus kiidetakse heaks homsel istungil.

Üldhariduskoolid

Alates 11. jaanuarist taastub kõikides üldhariduse kooliastmetes ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Kontaktõppe korraldamisel tuleb järgida haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks.

Huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö ning sportimine nii lastele kui täiskasvanutele

Alates 11. jaanuarist tohib sisetingimustes nimetatud tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh treener või juhendaja). Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50 protsenti. Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang kuni 25 inimest (sh treener või juhendaja). Tegevusi läbi viies tuleb arvestada, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega. Samuti tuleb kinni pidada teistest seni kehtinud usaldusmeetmetest nagu desinfitseerimisvahendite kasutamine, maskikandmise kohustus jne.

Ida-Virumaa ja Harjumaa jätkuvad piirangud

Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad kehtivad kuni 17. jaanuarini varem kehtestatud piirangud. Alates 11. jaanuarist kuni 17. jaanuarini võivad osaleda kontaktõppes 1. – 4. klasside ning 9. ja 12. klasside õpilased. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on 17. jaanuarini distantsõppel. Keelatud on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja –õpe ning sport. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Uute piirangute korraldus plaanitakse heaks kiita homsel e-istungil. Pärast istungit avaldab valitsuse kommunikatsioonibüroo korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Haridus- ja teadusministeerium saadab kõigile haridusasutustele pärast otsuse jõustumist info uute piirangute kohta ja koostöös Terviseametiga täiendatud soovitused õppetöö võimalikult turvaliseks korraldamiseks.

