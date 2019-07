Enamikel bussiõnnetusse sattunud reisijatel olid turvavööd lahti

Päästeameti sõnul on õnnetuses viga saanutest kaks raskes seisundis. Neli inimest pääsesid nõnda kergete vigastustega, et haiglaravi ei vajanud. 22 aga viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse (ITK) ja Põhja-Eesti regionaalhaiglasse (PERH).

ITK-st öeldi, et nende juurde toodud seitse kannatanut, kellel olid peamiselt põrutused ja näo vigastused, on tänaseks koju lubatud.

PERH juhtunu osas politseiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt infot ei anna.

Enamikel reisijatel polnud turvavööd kinnitatud

Politsei pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul polnud suurel osal reisijatest bussis turvavööd kinnitatud. Kui paljudel täpselt, selgitab uurimine.

Õnnetuse põhjustanud Atko bussi kindlustusfirma sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohveri sõnul oleks saanud ilmselt nii mõnegi vigastuse ära hoida, kui turvavööd oleksid olnud rohkematel inimestel korrektselt kinnitatud. Ta lisas, et turvavööde bussis kinnitamine pole veel kahjuks inimestel harjumuseks saanud.

"Võimalusel turvavöö kinnitamine on siiski parim vahend selliste raskete tagajärgede ennetamiseks, sest õnnetuse iseloom on paraku alati ootamatu ja see tuleb siis, kui seda kõige vähem ootad," nentis Tohver.

Ta ütles, et reaalsuses tuleb liinibussidega õnnetusi ette päris tihti, enamasti siiski linnasisestel liinidel. "Selliseid õnnetusi, kus äkkpidurduse või ootamatu manöövri tõttu saab viga üks või kaks inimest juhtub pidevalt. Õnneks on siiski sellised suuremad õnnetused harvemad," sõnas Tohver.