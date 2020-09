Enamik tormist mõjutatud majapidamisi on elektrivoolu tagasi saanud, vooluta on veel üle 3000 kliendi

Kella 9.15 seisuga on veel vooluta 3105 majapidamist, tööd elektrivarustuse võimalikult kiireks taastamiseks käivad. „Eilne õhtu kasvatas jõudsalt rikkeliste sündmuste arvu Ida-Harjumaal ning Lääne-Virumaal. Nendesse piirkondadesse kaasame tänaseks täiendavaid ressursse rikete likvideerimiseks. Ööga tehti suur töö ära Hiiumaal ja Saaremaal, sealsed brigaadid teostasid remonttöid ka ööpimeduses,“ kirjeldas rikkebrigaadide nõudlikku töörütmi Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Kõige rohkem on vooluta majapidamisi veel Harju maakonnas (1186), Lääne-Viru maakonnas (781) ja Saare maakonnas (585). Kuna tuul on vaibunud pääsevad rikkebrigaadid täna kõikjale töid teostama. Eile oli teatud piirkondades metsas liikumine mõeldamatu, kuna puude langemine kujutas elektrikele otsest ohtu.

Kes hakkavad nädalavahetuseks maakodudesse sõitma, võiksid olla eelnevalt veendunud, et suvemajas on ikka vool olemas. „Hajaasustusega piirkondades võib juhtuda olukord, kus liin on katki, aga kuna kohapeal alalisi tarbijaid pole, siis pole ka infot rikkest. Kui võimalik, paluge lähematel naabritel olukorda kontrollida ja rikke avastamise puhul andke sellest kindlasti teada Elektrilevile,“ tegi Klaassen üleskutse.

Ohutust silmas pidades tuletame jätkuvalt meelde – katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Palume liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.