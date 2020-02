Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht Sven Kreek ütleb, et ebamugavat liikluskorraldust oleks saanud leevendada põhjalikuma eeltööga muudatuse planeerimisel. Praegu on uus korraldus loonud olukorra, kus autojuhid eiravad seadust, et otse soovitud sihtkohta jõuda.