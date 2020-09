Enamik kollase stsenaariumi meetmeid on lasteaedades ja koolides juba kasutusel

Kooli- ja lasteaiajuhtide sõnul on nii lapsi kui lapsevanemaid teemal piisavalt informeeritud ning ennetusmeetmetega on juba harjutud.

"Me teadsime, et võib-olla jõuame kollase režiimini," ütles Kellukese lasteaia direktor Tamara Borsuk. "Sellepärast oleme ikkagi kogu aegu olnud sellises režiimis, et lapsevanemad hoonesse ei sisene, huviringe pole, lapsed käivad ainult rühmade kaupa saalis ja pindu desinfitseerime." Borsuki sõnul suhtuvad kõik lasteaiad meetmetesse tõsiselt.

"Šokina ei tohtinuks see [kollase stsenaariumi rakendamine] tulla ju kellelegi," ütles ka Tallinna inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi. "Distantsõpe - see ei ole tänasest õpikäsitlusest mitte kuidagi erinev".

Tallinna linn ütles täna, et alates kaheksandast klassist tuleks õpilasi hakata viima üle distantsõppele.

"Sellises vanuses peaksid õpioskused juba olema sellised, et õpilane on suuteline oma töid ja tegemisi kodus iseseisvalt planeerida," ütles Kruusimägi, et distantsõpe peaks õpilastele igati jõukohane olema.

Tallinna inglise kolledžis käivad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased koolis üle nädala. Algklasse hoitakse siiski veel koolimajas, koduklassides. Koolipäeva algust ja klasside vahetundide aegu hajutati juba kooliaasta alguses.

Seda, et koolides hajutati õpilasi juba varem, ütles ka Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond. "Kuna hajutus oli ka rohelise stsenaariumi üks teema, alustasime sellega käesolevast nädalast," ütles ta.



Suurem muudatus: visiirid muutuvad töötajaile kohustuslikuks

Mõlemad koolijuhid tõdesid, et seni on maskide ja visiiride kandmine olnud õpetajatele vabatahtlik. Varud on koolidel olemas, aga kõik töötajad pole siiani võimalust kasutanud.

Maskid on koolides ja lasteaedades olnud kohustuslikud aga täiskasvanud võõrastele, kes asutustesse sisenevad.

"Kui lapsevanem tahab midagi kapist otsida, siis peab ta saama direktorilt loa ja maski kandma praegu," kinnitas Borsuk.

Kellukese lasteaia direktor Tamara Borsuk ütles, et osa lapsi kardab maske ning et kasvatajail on läbi maskide raske rääkida. Visiiriga on olukord aga lihtsam.