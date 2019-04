Enam kui pool Eesti inimestest ei pea Mart ja Martin Helmet ministrikohale sobivaks

Kantar Emori strateegiaeksperdi Aivar Voogi sõnul oli valitsuse pardaleastumise uuringu sihiks selgitada, milliseid ministrikandidaate peavad inimesed loodavas valitsuses oma ametikohale sobivaks, milliseid mitte ning kes ministrikandidaatidest on eestimaalaste jaoks tundmatud.

Enim sobib ministriks Eesti elanike meelest Isamaa ridadesse kuuluv kaitseministri kandidaat Jüri Luik, kes oli selles ametis ka eelmise valitsuse ajal. Üle poole eestimaalastest peab sobivaks samuti Isamaasse kuuluvat kultuuriministri kandidaati Tõnis Lukast, kel eelnev kogemus haridusministrina, ning keskerakondlasest haridus- ja teadusministri kandidaati Mailis Repsi, kel juba varasem kogemus samal positsioonil olemas.

Oma ametikohale kõige vähem sobivaks peetakse EKRE-sse kuuluvat rahandusministriks kandideerivat Martin Helmet ning siseministri kandidaati Mart Helmet – nii arvab üle poole eestimaalastest.

Uuringus osalejatele on tundmatud poliitikuteed alustavad ministrikandidaadid: EKRE liikmetest väliskaubandus- ja IT-ministri kohale kandideeriv Marti Kuusik, maaeluministriks pakutud Mart Järvik ning keskkonnaministriks pakutud Rene Kokk. Ka sotsiaalministriks pürgiv keskerakondlane Tanel Kiik on tundmatu enam kui pooltele eestimaalastele – 58 protsenti Eesti elanikest ei tea teda. Pooltele Eesti elanikest on tundmatu ka isamaalane Riina Solman, kes on esitatud rahvastikuministriks.

Peaminister Jüri Ratast peab oma ametikohale sobivaks 44 protsenti vastajaist, vastupidi arvab 37 protsenti.

Voogi sõnul on Eesti elanike jaoks kõige probleemsemad EKRE ministrikandidaadid, kas siis oma tundmatuse tõttu või peetakse neid vaadete radikaalsusest tingituna ministri ametikohale mittesobivaks.