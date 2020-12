Enam kui 40 maskivastast on näokatmise nõude vastu kohtusse läinud

Kohus ei ole veel ühegi osas otsustanud, kas neid menetlusse võtta.

Kohtusse on saabunud umbes 30 kaebust seoses valitsuse korraldusega maske kanda, ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Neist mõned on ühiskaebused ja mõned üksikkaebused.

Inimesed nõuavad erinevaid asju – nii korralduste täielikku kui ka osalist tühistamist kui esialgset õiguskaitset, rääkis Vilu, lisades, et esimese nelja kaebuse osas kohus esialgset õiguskaitset ei andnud.

Praegu tegeleb kohus kaebuste ülevaatamisega ja selgitamisega, kas neid menetlusse võtta. Kontrollitakse, kas riigilõivud on tasutud, kas kaebeõigus on olemas, seejärel kas kaebust tuleks täpsustada, ega ei esine menetluslikke puudusi ja kas kaebealus on ka olemas, märkis Vilu.