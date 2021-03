EMO-s töötav arstitudeng: raske on. Ikka mõtlen sellele, kuidas ma hakkama saan

Mari Eesmaa Greete Palgi

07.03.2021

Haigla täituvus on jõudnud kriitilise piirini. Voodikohti napib, kuid mitte ainult. Ka personalist jääb haiglates puudu. Ida-Tallinna Keskhaiglas on aasta jooksul töölt lahkunud veerand õdedest. Haiglatele on appi tõtanud meditsiinivaldkonna tudengid, kes peavad kurnavate koroonaosakondade vahetuste kõrvalt ka õppima.