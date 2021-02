Ema: sain ajalehest teada, et last süstiti riknemisohus vaktsiiniga

Õhtuleht kirjutas, et Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna töötaja avastas 2019. aasta aprillis, et vaktsiinide hoiustamiseks mõeldud külmkapi tuluke plingib ja kapp on seest kahtlaselt soe, kuid ta vaktsineerimist ega peatatud viivitamatult ja vaktsiine ei kantud maha, vaid soojast kapist pärit tuberkuloosivaktsiini süstiti kahe päeva jooksul 17 vastsündinule.

"Facebooki aprilli beebide grupis jagati Õhtulehe artiklit ja sain sealt teada, et selline asi juhtus," ütles Anni (täisnimi toimetusele teada - K.R.). "Sain sellest artiklist aru, et need vaktsiinid tehti 7. ja 8. aprilli. Meie vaktsineerimispassis on ka 7. aprill kirjas," rääkis ta.

Anni kinnitusel ei ole kliinikumist temaga keegi ühendust võtnud ega olukorda selgitanud. "Iseenesest ei tea keegi grupis, et lastel midagi häda oleks, aga igaks-juhuks tahan perearstiga nõu pidada," lisas naine.

Õhtuleht tõi välja, et haigla ei andnud juhtunus koheselt teada terviseametile, vaid tegi seda kaks päeva hiljem, 9. aprillil. Haigla suhtes menetlust alustanud terviseameti resoluutne seisukoht oli, et lapsevanemaid tuleb sellest juba samal päeval teavitada. Seda aga pole praeguseni tehtud. „Kuna vaktsiin ei riknenud, ei olnud vajalik ka vanemate teavitamine,“ põhjendas Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliiniku direktor dr Aivas Ehrengerg Õhtulehele.

Tavalisel vaktsineeritakse vastsündinuid tuberkuloosi vastu viiel esimsel elupäeval.

Terviseamet ja Tartu Ülikooli kliinikum ei ole veel juhtunud kommenteerinud.