Elupäästja leitud! Politsei otsis inimest, kes hoidis arstide saabumiseni elus terviserikke saanud politseinikut

26. augusti õhtul sportis Lõuna prefektuuri politseinik tööst vabal ajal Võrus Koreli pargis, kui teda tabas ootamatu terviserike. Teadvusetult maha kukkunud mehele tulid kohe appi kaks poissi, kes helistasid hädaabinumbril. Neile omakorda tuli appi naine, kes asus abivajajat elustama. Seda, kuni meedikute saabumiseni.

Olgugi, et terviserikke saanud mees oli tookord elu ja surma piiril, on ta tänaseks taastunud ning ekspertide sõnul paljuski just tänu naisele, kes talle kiirelt ja oskuslikult südamemassaaži tegi, teatas lõuna prefektuur.

Politsei püüdis välja selgitada, kes oli see salapärane heategija ja täna teataski politsei pressiesindaja Kerly Virk, et tänu meediakajastusele on elupäästja leitud. "Saame edasi tegutseda, et tänutunnet tema ja teiste abistajatega jagada," edastas Virk.