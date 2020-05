Elu hakkab taastuma: Tallinna kesklinnas avati täna osa spordi-ja mänguväljakuid

„Poolamäe pargis, Järve metsas ja A. Le Coq Arena juures paiknevad jõulinnakud puhastati möödunud nädalavahetusel ning avatakse tänase päeva jooksul. Samuti said nädalavahetusel puhastatud umbes pooled Kesklinna mänguväljakutest, mis seni olid piiratud lintidega. Nüüd eemaldatakse nii lindid kui keelusildid ning seejärel avatakse desinfitseeritud väljakud kasutajatele,“ selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Kesklinnas on kokku 35 mängu- ja spordiväljakut, kus paiknevad vahendid tuleb enne väljaku avamist puhastada. Esmalt tehakse seda üldpuhastusvahendiga ja seejärel desinfitseeritakse kõik kontaktpinnad. Tööd teeb Mustamäe Haljastuse AS. Kui ilm lubab, siis homse ja ülehomse päeva jooksul jõutakse puhastada ka kõik ajutiste piirete ja alalise aiaga ümbritsetud mänguväljakud. Kohe seejärel tehakse väljakud ka lahti.

„Tööde järjekord võib ettenägematutest asjaoludest tulenevalt mõnel juhul muutuda, nii et palume veel natukene kannatlikkust. Rõhutan, et kasutada võib vaid neid väljakuid, millelt on eemaldatud lindid ja ajutised piirded, kuid seal on ikkagi vaja järgida 2+2 reeglit. Vastava meeldetuletusega sildid pannakse väljakutele üles,“ lisas Aus.

Tallinna linnavalitsus kinnitas 6. mail eriolukorrast väljumise kava, mille kohaselt alustatakse piirangute leevendamisega 11. mail õuetegevuste osas. 18. maist lisanduvad järgmised leevendused.