Elmo Nüganen lahkub uuel aastal Linnateatri peanäitejuhi kohalt

Täna annab Tallinna Linnateater selle aasta viimased etendused. Järgmisel aastal algab Linnateatri Laia tänava kompleksi renoveerimine ja uue aasta esimesed etendused jõuavad 6. jaanuaril lavale juba Salme Kultuurikeskuses, mis saab eelseisvaks ehitusperioodiks teatri ajutiseks koduks.

Käesolev hooaeg jääb viimaseks Linnateatri peanäitejuhile Nüganenile, kes lõpetab oma lepingu järgmise aasta suvel, et anda võimalus uutele loojatele.

Nüganen ütles pöördumises teatri kollektiivile: "Ma arvan, et nende aastatega olen ma selle kõige-kõige olulisema sellele teatrile juba andnud. Meile ehitatakse uut teatrit. Ja kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui me tassime uue maja uuesti täis vanu arusaamu ja arusaamatusi, vanu võtteid ja põhimõtteid, vanu harjumusi ja eelarvamusi ning jääme siis uut energiat ootama. Seetõttu tahan ma anda võimaluse uute inimeste tulekuks, uue meeskonna tekkeks."

"Kevadel käib juba uue maja ehitus. Kusagil Laia tänava dokis ehitatakse uut laeva. Ja just siis on õige hetk hakata mõtlema, et laeva vettelaskmise hetkeks oleks pardal särasilmne meeskond," märkis veel Nüganen.

Lisaks temale lahkub uuel aastal teatrist direktor Raivo Põldmaa, kelle asemele uue direktori leidmiseks kuulutab Tallinna kultuuri- ja spordiamet kevadel välja konkursi. Paralleelselt hakatakse sel ajal otsima uut peanäitejuhti. Samuti lahkub uuel aastal teatri peakunstnik Kristjan Suits.

Tallinna Linnateatri ehitushange kuulutati välja 30. novembril ja ehitus peaks algama 2021. aasta alguses. Praeguste plaanide kohaselt kolib teater tagasi Laia tänava teatrikompleksi 2023. aastal.