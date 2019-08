Elmar Vaheri teenistussuhe peatatakse homsest

Seda kinnitas ERR-ile Mart Helme. Helme süüdistas veel Vaherit usalduse kaotuses ja valetamises.

"Nii nagu ma aru saan, on Elmar Vaher eile ka "Aktuaalses kaameras" valetanud, et tuleb suur koondamine. Mingit koondamist ei tule, mingisuguseid palgakärpeid ei tule, vastupidi, nagu täna valitsus otsustas, me suunasime terve hulga miljoneid päästeameti kordonite ja politseijaoskondade remontimiseks," rääkis Helme ERRile.

"See ülesanne, mille Elmar Vaher sai oli ettepanekute tegemine, kui tekib vajadus teha kärpeid. Et missugused võiksid olla kärpe tegemise kohad," lausus Helme.

Politsei- ja piirivalveamet korraldab kell 19 antud teemal pressikonverentsi.

