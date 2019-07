Elmar Vaheri magistrikraad jääb kehtima, kuid tema töö hinnet alandatakse

"Akadeemiline komisjon otsustas saata töö õigusteaduste kaitsmiskomisjonile ümberhindamiseks," sõnas Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

Pärast kahetunnist kohtumist jõudis komisjoni seisukohale, et Vaheri töö hinnet tuleks alandada, kuna see sisaldab plagiaati. "Samas selle plagiaadi sisu ja ulatus ei ole nii suur, et tuleks näiteks haldusmenetlust diplomi äravõtmiseks."

Reiska ütles, et Vaheri töös ei esine plgiaati suures ulatuses ning seda ei olnud töö järelduste osas. Peamiselt oli plagiaat tekkinud vääriti viitamisest näiteks seaduste seletuskirjadele ja kohtumäärustele.

Akadeemiline komisjon tellis Vaheri töö hindamiseks eksperthinnangud nii ülikoolist kui väljaspoolt.

Kaitsmiskomisjon arutleb Vaheri töö hinde langetamist tõenäoliselt septembris.

Juuni keskel laekus Tallinna ülikoolile Vaheri taotlus sooviga kontrollida, kas tema 2016. aastal kaitstud magistritöö "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral" on vastavuses akadeemilistele nõuetega.

Eesti Ekspressi poolt tehtud analüüs tõi esile, et kõige enam on Vaher oma magistritöös kopeerinud Janar Jäätma poolt Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2015. aastal kaitstud doktoritööd „Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega“. Samuti on Vaher oma töös ilma viidete ja ilma jutumärkideta kasutanud Mait ­Laaringu doktoritööd „Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena“, mis on samuti kaitstud Tartu ülikoolis 2015. aastal.