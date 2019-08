Elmar Vaher Telliskivi tulistaja motiivist: ta läks tegema omakohut, läks võib-olla looma korda

Kas sa praeguse seisuga oskad öelda, mis oli tulistaja motiiv?

Arvan, et teame motiivi üsna täpselt. Rääkida saan ehk üldisemalt. Sest meil on siiski situatsioon, kus inimene on ennast ära tapnud – temalgi on ema ja isa, õed-vennad ja lähedased-tuttavad.

Aga eks see olnud ikkagi otsapidi seotud elus pettumisega.

Räägiti arveteklaarimisest nn taksomaffiaga või sellest lähtuvast konfliktist, mida ta soovis relvaga lahendada.

See n-ö taksomaffia uurimine hõlmab väga paljusid taksojuhte. Aga me pole tuvastanud seda, et need konkreetsed inimesed, keda ta tulistas – üks on surnud, teine ikka haiglas raskes seisundis –, oleksid kuidagi selle kriminaalasjaga seotud. Samal ajal ei saa öelda, et ta poleks oma ohvreid tundnud. Tulistaja oli ise töötanud taksojuhina. Inimesed, kes Balti jaama ümbrust ja Telliskivi kanti teenindavad, loomulikult teavad üksteist. Nii et see ei olnud päris n-ö võõras võõra vastu tegu.

Kas ta läks tulistama konkreetselt neid inimesi või jäid ohvrid juhuslikult ette?

Me ei oska seda öelda.

Oli ta kaine?

Kaine.

Aga kuidas see motiivi üldisem sõnastus kõlaks?

Ta läks tegema omakohut. Ta läks võib-olla looma korda. Omamoodi. Sest ta kindlasti tahtis olla korrakaitsja. Ta oli kunagi mõnda aega politseinikuks õppinud, vanglas töötanud. Ühesõnaga, mingi konflikt seal oli, aga meil pole informatsiooni, et see konflikt olnuks nende taksojuhtidega, keda ta tulistas. Pigem ütleme, et see oli konfliktlaiemalt taksoinimestega.

Kui suur oli see võimalus, et ta laseb veel kellegi maha?