Elmar Vaher ja Mart Helme kohtuvad homme hommikul

Siseminister Mart Helme ja politseijuht Elmar Vaher kohtuvad homme hommikul siseministeeriumis kell 8.30 algava koosoleku raames.

Esialgu piid kohtumine aset leidma täna.

Siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme üritasid neljapäeval politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaherit ametist kukutada. Reedel kinnitas siseministeerium, et Vaheri osas pole distsiplinaarmenetlust algatatud, nagu siseminister varem väitis. Sellegipoolest teatas Mart Helme, et menetlus algatatakse nii pea, kui tal puhkus läbi saab.

Reedel Mart Helmega kohtunud peaminister Jüri Ratas suutis mõlemad Helmed aga maha rahustada ning kinnitas, et menetlust pole siiski plaanis algatada ning minister ja Vaher peavad mõlemad nägema vaeva, et koostöö sujuks.

Selleks lepiti ka kokku, et täna Vaher ja Mart Helme kohtuvad. Täna teatas aga siseministeerium, et kohtumine on lükatud edasi homseks.