ELi riigid ja Euroopa parlament leppisid kokku liidu 2020. aasta eelarves

Eestile on eelarves jätkuvalt olulised ühtekuuluvuspoliitika, millega toetatakse ELi piirkondade arengut ühtekuuluvusfondi, regionaalarengu fondi ja sotsiaalfondi kaudu, ja ühine põllumajanduspoliitika, mille vahenditest rahastatakse põllumajanduse otsetoetusi ja maaelu arengu projekte.

Samuti on Eestile oluline piisav rahastus piiriülese infrastruktuuri arendamiseks, eriti energiasüsteemide rajamiseks. Koos Läti ja Leeduga seisis Eesti selle eest, et suurendada Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) energia programmi mahtu 2020. aastaks võrreldes Euroopa Komisjoni algse ettepanekuga. Läbirääkimistel leitigi selleks ligi 96 miljonit eurot juurde, tagades võrreldes 2019. aastaga programmile 35-protsendiline kasv. Balti riikidele on see oluline, pidades silmas meie elektrivõrgusüsteemide ELi omadega sünkroniseerimise projekti rahastamise taotlust.

Seekordne eelarve pöörab palju tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liidu rahastus aitaks rohkem kliimamuutuste mõju ennetada ja leevendada. Eelarveläbirääkimisel oli olulise teemana ülal ka rahaliste varude kindlustamine ettenägematutele olukordadele reageerimiseks.

Kokkuleppe järgi saab ELi 2020. aasta eelarves kohustusi võtta, näiteks programme kinnitada ja lepinguid sõlmida kuni 168,7 miljardi euro mahus ja väljamakseid teha kuni 153,6 miljardi euro mahus. Kulukohustuste maht kasvab tänavusega võrreldes 1,5 protsenti ja väljamaksete maht 3,4 protsenti.