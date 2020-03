Elektroonilisena planeeritud volikogu koosolekust kujunes kaitsemaskideta füüsiline istung

Pallingu sõnul oli volikogu koosoleku toimumine oluline, et saada ülevaade vallavalitsuse tööst kriisi juhtimisel. “Samuti oli päevakorras punkt, millega muudetakse Muraste Kooli põhimäärust. Muraste kooli põhimääruse punkti alguses olin sunnitud koosoleku katkestama, sest selgus, et kõikidele volikogu liikmetele ei olnud tagatud võrdset ligipääsu ja kutsuma kokku erakorralise volikogu koosoleku esmaspäevaks, sest määruse muutmise otsust on Harku vallavalitsusel vaja enne 01. aprilli 2020. Seega oli koosoleku toimumine oluline. Kuna sel teemal on kogukonnas palju emotsioone ja arvamusi, siis ei olnud võimalik seda arutada selliselt, et osad saavad oma arvamuse sekka öelda ja osad ei saa,” selgitas Palling.

Ta viitas nii presidendi kui rahandusministeeriumi poolt öeldule, et demokraatia peab ka kriisiajal edasi töötama. “Loomulikult, vastutustundlikult, aga vajalikud otsused on vaja teha. Volikogu liikmetel peab Harku vallas olema piisav ülevaade ja võimalus küsida kriisiolukorra juhilt ehk vallavanemalt, kuidas tagame isikukaitsevahendid sotsiaaltöötajatele ning kuidas sotsiaalvaldkond tervikuna hakkama saab. Samuti arutleda, mis saab valla eelarvest. Millised investeeringud tuleb nüüdses uues olukorras kokku tõmmata, millised edasi lükata. Neid otsuseid ei saa teha ilma aruteludeta. Aga aruteludel peab inimestel olema võrdne ligipääs,” rõhutas Palling.

Palling nentis, et kahjuks ei olnud vallavalitsus koos volikogu kantseleiga aga eelnevalt veendunud, et elektroonilised kanalid töötavad. “Väga kahetsusväärne, et selline asi juhtuda sai,” tõdes Palling.

Nüüd toimubki volikogu istung järgmisel esmaspäeval. “Esimene variant, et elektrooniliselt. Homse päeva jooksul kontrollitakse, kas süsteem volis töötab. Kui muud moodi ei saa, siis koguneme mõnda suurde aulasse või staadionile. Meil on vaja see arutelu ära pidada,” ütles Palling.

