Elektritakso valmistub ennetavalt suuremaks viirusepuhanguks

Juurikas kirjutab postituses, et Elektritakso on kogunud võimalikuks laiemaks viirusepuhanguks ka teatud koguses maske ja kummikindaid, mida juhtidele töökohuse täitmiseks laiali jagada. Ent kuna töölisi on palju ning "potentsiaalselt on vajadus mitmeks kuuks", tuleks autojuhtidel arvestada, et firma ei pruugi olla võimeline nende hingamisteid katma täielikus ulatuses - kõiki töölisi õhutatakse maske juurde otsima läbi tutvuste.

"Arvamusi, kui palju koroonaviirus meid üldse mõjutab, on erinevaid," märkis Juurikas postituse lõpetuseks. "See aga meie tegevust ei muuda - meie kõigi töö on haiguse levikut piirata nii palju kui võimalik ning hoida nii meid ennast kui kaasjuhte tervetena. Tuleme koos toime!"