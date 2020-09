Elektrilevi taastas täna voolu rohkem kui 11 000 majapidamises

Tugevad tormituuled tekitasid täna Eestimaal rohkelt elektrikatkestusi ning seda eelkõige Saare, Hiiu ja Harju maakonnas.

Tormi algusest saati on Elektrilevi ja partnerettevõtete brigaadid likvideerinud 83 riket, millega on elektrivarustus taastatud 11 500 majapidamisele.

„Rikkekohtade juurde liikumine on olnud raskendatud, kuna teed on murdunud puid täis. Taastamistööde käigus on olnud juhuseid, kus rikkekohas võetakse puu liinilt, aga mõni hetk hiljem langeb sinna kõrvale uus puu ja liin on taas katki,“ kirjeldas Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen eesliinil valitsevaid olusid.

„Pärastlõunane tugevam tuul on mitmele poole rikkeid juurde toonud, ka saartele, kust torm varajastel hommikutundidel alguse sai. Esimesed suuremad rikked on nüüdseks ka Lääne-Virumaal ja kardetavasti võib hilistel õhtutundidel tulla rikkeid ka Ida-Virumaale, kuna prognoosi kohaselt hakkab seal tuul tõusma,“ andis Klaassen mõista, et torm ei ole veel raugenud.

Kella 18.50 seisuga on üle Eesti vooluta majapidamisi 7393, neist enim Saare (2693) ja Harju (2662) maakonnas.

Prognoosid rikete likvideerimisel:

Mandri-Eesti olemasolevad keskpingerikked jõutakse suure tõenäosusega likvideerida täna. Hilisõhtuga lisanduvad rikked taastatakse homme.

Saaremaa ja Hiiumaa keskpingerikete likvideerimine lõpetatakse homme õhtuks ning madalpingetööd jäävad nädalavahetusse.



Riketega tegelevad brigaadid on väljas varahommikust ööpimeduseni. Plaanilised tööd saartel on homseks tühistatud. Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et elektrivarustus võimalikult kiirelt taastada.

Ühtlasi paneb Elektrilevi inimestele südamele – katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Elektrilevi palub liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.