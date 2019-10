Elektrilevi on ühenduse taastanud 41 000 tarbimiskohas

"Rikete kõrvaldamisega tegeleb praegu 76 rikkemeeskonda, lisaks oleme kriitilistes piirkondades tööle rakendanud lisajõud," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. "Saaremaa ja Pärnumaa rikete seis on olnud mõnevõrra leebem ja need peaksime suuremas osas täna lahendatud saama. Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa on aga oluliselt kriitilisemas seisus ja oleme nendesse piirkondadesse suunanud põhijõud. Loodame suuremale osale klientides ühenduse taastada kuni kolme päeva jooksul."

Klaassen selgitas, et keerulisem teeb olukorra väga suur rikete hulk. "Paljudes kohtades on ühe liini peal mitu puud ja see teeb õigete rikkekohtade leidmise ja liini taaspingestamise väga aeganõudvaks. Lisaks tuleb meile pidevalt ka uusi rikketeateid katkestuste kohta, mida meie automaatsüsteem ei ole seni tuvastanud," ütles Klaassen.

Kõige rohkem on hetkel kliente vooluta Põlvamaal (6900), Võrumaal (5300) ja Viljandimaal (3900). Palju kliente on endiselt elektrita ka Tartumaal (2900), Valgamaal (2200), Pärnumaal (1100) ja Saaremaal (700).