Elektrilevi mullusest Võru katkestuse juhtumist: kõik hüvitised, mis seadus võimaldab, kanname alati klientidele

Seda, et lõppkasutajad saaksid võimalikult õiglase hüvitise, pooldame igati, sealhulgas miks mitte ka regulatsiooni ajakohastamist ühiskondlikku vaadet arvesse võttes.

Tänane regulatsioon: Elektrikatkestuse eest vastutaja vähendab kindlaksmääratud alustel tarbijate võrgutasu

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr. 42.

Elektritarne ahel läbib nii ülekandeliinide eest vastutavat põhivõrguettevõtet Elering kui ka jaotusvõrguettevõtteid, sealhulgas Elektrilevi. Teisisõnu, põhivõrguettevõttele on kliendiks, teiste seas Eesti suurima jaotusvõrguettevõttena Elektrilevi. Katkestuste lubatud kestused põhivõrgus ja jaotusvõrgus on erinevad, niisamuti on erinevad ka võrgutasude vähendamise määrad ja kriteeriumid. Seetõttu võib esineda olukordi, kus Eleringil tekib alus oma võrgutasu vähendada, kuid Elektrilevil veel mitte. Teisalt võib tekkida sündmusi, kus Elektrilevi põhivõrgu katkestuse tõttu juba vähendab oma tarbijate võrgutasusid, kuid Eleringil veel selline alus puudub. Ka Eesti Päevalehe artiklis mainitud Võru juhtumil on hüvitamistega järgitud reegleid – põhivõrguettevõtja hüvitas nende tingitud katkestuse määruses toodud korras ja Elektrilevi sai tegutseda oma klientidele hüvitise pakkumisel vastavalt jaotusvõrgu kohastele alustele. Viimane tähendab talveperioodil võrgutasu vähendamist juhul, kui elektrikatkestust ei kõrvaldata tavaoludes 16 tunni ja vääramatu jõu olukorras 72 tunni jooksul. Konkreetselt põhivõrgust tingitud katkestus nende kriteeriumide alla ei mahtunud, küll aga hõlmas kompensatsioon palju teisi Kagu-Eesti tormist mõjutatud katkestusi, sealhulgas Võrus ja Võru maakonnas. Elektrilevi maksis liigpika ooteaja tõttu hüvitist 915 kliendile Võrumaal.

Elektrilevi vähendas Kagu-Eesti sügistormi tagajärjel 10 700 kliendil võrgutasu

Nagu mainitud, vähendasime klientidele katkestuste likvideerimiseks lubatud aja ületamise eest võrgutasu nii, nagu regulatsioon seda ette näeb. Võrgutasusid vähendati Elektrilevi klientidel, kelle katkestus kestis vääramatust jõust mõjutatud piirkonnas üle 72 tunni. Piirkondades, kus tuulekiirus ei ületanud ettenähtud norme, said võrgutasu vähendamise kliendid, kelle katkestus kestis üle 16 tunni. Sügistormi tagajärjel vähendasime üle Eesti võrgutasusid kokku suurusjärgus 100 000 euro eest, tormi tagajärgede kogukahjud võrgu taastamisel olid enam kui 1,7 miljonit eurot.