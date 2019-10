Elektrilevi lubab, et kõik suuremad asulad saavad täna elektri tagasi

Elektrilevi on alates pühapäevast taastanud elektrivarustuse 60 000 kliendile.

Täna varahommikul jätkusid tööd elektriühenduse taastamiseks Moostes, Verioras, Leevil, Setomaa, Ainjas, Ärikülas, Lillis, Kõvakülas, Külitses, Verhulitsas, Lutepää, Sesniki, Saatse, Nedsaja, Säpika, Kõvera, Matsuri. "Kõikides nendes kohtades taastame elektriühenduse tänase päeva jooksul," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

"Meie põhitähelepanu on täna Põlvamaal, kus torm tegi kõige suuremat kahju. Viimased järgi jäänud rikked on väga keerulised, kus ühe liini peal on mitmes erinevas kohas puud peale langenud ning seetõttu on täpsete rikkekohtade tuvastamine aeganõudev," sõnas Klaassen. "Täna hommikul hakkasime saatma SMS sõnumeid neile klientidele, kelle elektriühenduse saame tänase päeva jooksul taastatud."

Ta lisas, et loodetavasti saab tänase jooksul suurele osale klientidest vool taastatud. "Lõuna-Eestis ja Viljandimaal on hetkel töös 80 rikkemeeskonda, kes kõik töötavad selle nimel, et võimalikult kiiresti kodudes ja ettevõtetes elektriühendus taastada," ütles Klaassen.