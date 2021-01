Elektrilevi: enamik elektrikatkestusi saab korda täna hilisõhtuks

Kella 16.30 seisuga on märja lume ladestumine puudele ning liinidele põhjustanud ligi poolsada keskpinge riket, elektrivarustus on õnnestunud taastada enam kui 5000 kliendile.

Ehkki riigi ilmateenistuse eilse hoiatuse kohaselt päris tormi mõõtu tuult täna ei tulnud, hommikused tuuleiilid ulatusid puhanguti 17 m/s, muutis märg lumi ilmolud elektrivõrgu vaates ikkagi keeruliseks.

Kõige rohkem keskpinge rikkeid tekkis Saare maakonda ja Virumaale, vastavat 18 ja 16.

Palju oli lühiajalisi, mööduvaid lühiseid, kus puud vajusid lume raskuse tõttu liinile, aga lühisega kaasnenud liinide raputus lõi puu lumest puhtaks ning normaalne olukord taastus.

„Üldises vaates pidas võrk lumemöllule vastu. Näiteks Soomes, meiega sarnastes oludes, püsis korraga vooluta olevate klientide arv terve päeva vältel 3500 ja 13 000 vahel. Meil oli see number 300 ja 2500 vahel. Täiesti võrreldavad mastaabid, arvestades et soomlaste rahvaarv on neli korda suurem,“ võrdles Elektrilevi esindaja Hardi Puusepp kahe riigi jaotusvõrkude töökindlust.

Kui enamik kliendikatkestustega rikkeid saab täna hilisõhtuks korda, siis taastamistööd jätkuvad kindlasti ka homme. Muhumaal on üks rike, mis vajab eritehnikat ja töid on võimalik teostada alles homme hommikul. Rikkekohas on kaks murdunud masti, uute paigaldamine nõuab paepinnasesse puurimist. Enamik kliente, kes elavad probleemse koha läheduses pingestatakse ära ning neile, kes saavad elektri tagasi homme, saadetakse teavitav sõnum. Operatiivbrigaadid üle Eesti on jätkuvalt kõrgendatud valmisolekus.

Ühtlasi palume kõigil silmas pidada üldisi ohutusreegleid. Maha langenud või katkenud elektriliini märgates helistage kohe rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.

Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 8 meetri raadiuses.