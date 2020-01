Ekspress Meedias alustavad tööd Holger Roonemaa, Martin Laine, Oliver Kund

Samuti on trio eesmärgiks eksperimenteerida lugude esitamisel kõikide võimalustega, mida pakub digiajastu ja digitaalsed platvormid.

„Ajal, mil kõik meediamajad peavad võitlema valeuudiste, sotsiaalmeedia ja robotite poolt loodud artiklitega, on ülioluline investeerida uurivasse kvaliteetajakirjandusse, kus ühe loo valmimiseks on tehtud tööd kümnete erinevate allikatega, loetud läbi sadu lehekülgi erinevaid dokumente ja tehtud põhjalikke analüüse,“ selgitas Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald loodava üksuse eesmärki. „Kõige suurem võitja sellest otsusest on meie tellija, kes saab juurde uut ja põnevat sisu ning kogu meie portfelli peale kokku Eesti parimat ajakirjandust. Kolm uut ajakirjanikku täiendavad meie professionaalsete ja ambitsioonikate tegijate pikka nimekirja.“

Uuriva üksuse juht Holger Roonemaa: "Mul on väga hea meel, et Ekspress Meedia nägi võimalust täiendava kolme uuriva ajakirjaniku palkamiseks. Ootan suure huviga võimalust aidata kaasa ettevõtte kõigi toimetuste tööle ja töötada koos Delfi, Ekspressi ja Päevalehe ajakirjanikega."

Roonemaa ja Laine alustavad Ekspress Meedias tööd 27. jaanuaril, Kund 3. veebruaril.

