Ekspress Meedial on kõige rohkem digitellijaid: aastaga kasvas lugejate hulk enam kui poole võrra

Baltimaade juhtiva meediaettevõtte Ekspress Grupp Eesti ajakirjandusväljaandeid koondava tütarfirma, ASi Ekspress Meedia müügitulud kasvasid tänavu III kvartalis 10% võrreldes eelmise aastaga.

III kvartali lõpu seisuga on Ekspress Meedial 46 362 digitellijat, mis on 67% rohkem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Eesti Meediaettevõtete Liidu andmetel on Ekspress Meedia digitellijate arvult suurim turuosaline (53%). Samuti on kasvanud Delfis veedetud kasutaja aeg ligi kaks korda pikemaks kui konkurentidel.

„Koroonamõjud on terve selle aasta jooksul olnud meie jaoks väga vastuolulised. Ühelt poolt näeme meeletut hüpet digitellimustes ja kõrget lugejahuvi ajakirjanduse vastu laiemalt, kuid teisalt on tulnud hakkama saada II kvartalis kivina kukkunud reklaamituruga. III kvartal on toonud positiivseid uudiseid, kus veebireklaam ületab juba 2019 tasemeid ning printreklaam on taastumas. II kvartali majandussurutise seljatamisel ja koondamiste vältimisel on olnud kindlasti hindamatu abi ka Töötukassa meetmel,“ võttis III kvartali tulemused kokku Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau.

„Oleme teinud väga süsteemset tööd oma digitoote arendamisel nii sisult kui vormilt. Tugevas fookuses on olnud tellijale väärtuse pakkumine ja kliendirahulolu, mis on tõusnud läbi aegade kõige kõrgemale tasemele. Sisulise poole pealt on meie jaoks olnud oluliseks mõjutajaks lisaks koroonale Eesti suurima uuriva toimetuse loomine, kelle sulest on ilmunud mitmed olulised paljastused, näiteks rahapesu teemadel. Samuti algatasime uuriva üksusega süsteemse faktikontrolli, et tagada faktidel põhinev ajakirjandus ja tõsta oma lugejate jaoks esile lood, kus esinevad selged valeväited,“ lisas Virkebau.

Tegevjuhi sõnul on ettevõtet kriisiaastal aidanud väga palju tugev ning kokkuhoidev meeskond ja inimeste kirglikkus oma töö vastu. „Uudistetoimetus oli meie eesliini töötajaskond koroona ajal ning kohanes ootamatu väljakutsega suurepäraselt. Koroonaaja leidlikkus on suurendanud oluliselt organisatsiooni paindlikkust ja kiirendanud digipööret. Saatsime reporterid Valgevenesse, kui riiki polnud võimalik siseneda. Täna on meie meeskond USA-s valimisi kajastamas ja spordireporterid kombineerivad keerukaid lennuplaane, et kajastada spordisündmusi, kus publik pole lubatud,“ tunnustas Virkebau ajakirjanike võimet kiirelt kohanduda ja kriisioludes lahendusi leida.