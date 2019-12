Ekspress Meedia toob vähemalt ühte Eesti peresse rahulikumad ja lootusrikkamad jõulud

„Toivo on kõige kirglikum ja kõige professionaalsem fondijuht, kes ajab asju ausalt ja avatult. Temast on kujunenud kogu Eesti heategevuse nägu ning Vähiravifondist Kingitud Elu on saanud viimase lootuse allika sünonüüm,“ sõnas Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau, miks ettevõttes otsustati taas jõulukinkidest loobuda ja annetada kinkideks ettenähtud summa Vähiravifondile Kingitud Elu. „Oleme rahul, kui suudame kasvõi natukenegi aidata ja seeläbi mõne õnneliku hetke rasket võitlust pidavatele inimestele juurde kinkida,“ lisas Virkebau.

Vähiravifond Kingitud Elu on päästerõngaks vähihaigetele, kelle hädavajalikku ravi ei rahasta haigekassa. Fond aitab raske haigusega võitlevatel inimestel soetada neile hädavajalikku kallist vähiravi. Tänavu saab fondist abi rohkem inimesi kui kunagi varem – üle 300. „Oleme jätkuvalt saanud kinkida lootuse, elamise ja tervenemise võimaluse kõikidele nn mittekulutõhusatele inimestele, kes kuuluvad meie sihtgruppi. See kõik on sündinud tänu tuhandetele Eesti inimestele, kes fondi panustavad. Kes 1 euroga kuus, kes 10 euroga, kes suurema summaga. Et keegi ei jääks veel ühe õlekõrreta. Ekspress Meedia juba traditsiooniks kujunenud jõuluannetus toob vähemalt ühte Eesti peresse rahulikumad ja lootusrikkamad jõulud ning uue aasta. Aitäh!“ sõnas fondi asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu.

Vähiravifondi Kingitud Elu saad toetada SIIN.